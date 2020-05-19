ВИДЕО: Момент столкновения Mercedes с «Газелью» в Петербурге. ФАН-ТВ

Накануне вечером в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Mercedes на огромной скорости влетел в припаркованную «Газель». Столкновение, которое произошло на улице Маршала Захарова, зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как иномарка «летит» по полосе встречного движения, водитель не справляется с управлением и «влетает» в грузовик. От удара «Газель» отбрасывает на соседние автомобили — Volkswagen Transporter и эвакуатор.

Очевидцы сообщают, что серьезно пострадали водитель и пассажир люксовой иномарки — они госпитализированы.

Вероятной причиной аварии очевидцы считают состояние алкогольного опьянения водителя Mercedes.

