Лиза Галкина в стильной шапочке умилила поклонников своей улыбкой

Москва, 19 мая. Дочь российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза умилила поклонников своей улыбкой. Снимок девочки появился в Instagram.

Лиза запечатлена в красивой розовой шапочке, она улыбается на камеру. Как считают поклонники, она буквально светится от счастья.

«Сладкая девочка», — написали они в комментариях. «Красотулечка», — подчеркнули пользователи.

Ранее Лиза поразила отца и других звезд российского шоу-бизнеса своими познаниями в сфере искусства. Поклонники тоже пришли в восторг от любознательности шестилетней девочки. Галкин опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого задал дочери вопрос, знает ли она каких-либо художников. Лиза не смутилась и стала бойко называть одну известную фамилию за другой. Поклонники звездной семьи осыпали девочку комплиментами, отметив ее счастливый взгляд, прекрасную память и детскую непосредственность.

Стоит отметить, что девочка, кроме того, талантливо читает стихотворения. Недавно она вместе с братом Гарри и мамой поздравила россиян с Пасхой и прочла произведение Андрея Усачева. Также Максим Галкин опубликовал в социальных сетях поздравление с Вербным воскресеньем и Днем космонавтики от своей дочери Лизы.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравила всех с Вербным воскресеньем прочитав небольшое стихотворение, посвященное большому христианскому празднику. Кроме того, шестилетняя Лиза рассказала о том, как в разных странах называют космонавтов, напомнив о сегодняшнем Дне космонавтики. В свою очередь Галкин отметил, что даже он не знал таких подробностей.