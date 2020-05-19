Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 19 мая. Две пациентки старше 100 лет выписаны из городской клинической больницы №52 после успешного лечения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, COVID-19 представляет особую опасность для представителей старшего поколения. Специалисты напомнили, что иммунная система с возрастом ослабевает, также накапливаются сопутствующие болезни, которые усугубляют течение инфекционного заболевания.

Как пишет ТАСС, несмотря на все ограничения, предпринятые властями, инфекция добирается до пожилых москвичей.

«Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», — подчеркнула главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Известно, что одна из выписанных пациенток недавно отметила 101-й день рождения, и имеет, кроме коронавирусной инфекции, целый комплекс сопутствующих заболеваний. Вылечить коронавирус удалось благодаря сложной схеме терапии.

«Вторая пациентка ровно на полгода старше — ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии», — объяснила Лысенко.

Напомним, врачи-инфекционисты считают, что вероятные случаи заражения россиян во время майских праздников, скорее всего, уже отразились на статистике инфицированных коронавирусом. По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, отсутствие всплеска заболевания после первых майских выходных свидетельствует о том, что большинство граждан исправно соблюдали самоизоляцию.

В то же время сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн говорит, что нарушения все-таки фиксировались.