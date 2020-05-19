Инфекционист рассказала о главных страхах пациентов с COVID-19

Ростов-на-Дону, 19 мая. Врач-инфекционист Центральной городской больницы им. Семашко в Ростове-на-Дону Надежда Скрипкина рассказала, чего больше всего боятся пациенты с коронавирусом.

«Большей частью они боятся не за себя — за своих родных и близких, которых могли заразить», — говорит доктор Скрипкина.

Врач отмечает, что многие пациенты с COVID-19 сравнивают свое состояние с облучением — такое ощущение у них появляется из-за сильной слабости. У многих наблюдается изматывающая температура, а также быстрый воспалительный процесс. По ее словам, крупные пандемии возникают примерно раз в 100 лет. В прошлый раз бушевала испанка.

«Эпидемии нас настигают почти каждый год, вспомним грипп Н1N1, бывают кишечные эпидемии. Это тоже тяжелые вирусы, но с ними мы справлялись благодаря прививкам», — говорит инфекционист.

Она отмечает, что тесты на коронавирус весь персонал медучреждения сдает еженедельно. Скрипкина говорит, что ей не страшно заразиться коронавирусом, так как она уверена, что костюм, маска, респиратор и бахилы полностью ее защищают.

«Я не герой! Герой у нас, например, начальник госпиталя. А я просто выполняю свою работу, которую всегда любила», — резюмировала медик.

Ранее заместитель главы Министерства здравохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане сравнил распространение коронавирусной инфекции с радиацией. По его словам, вирус также не чувствуется и он имеет тяжкие последствия.