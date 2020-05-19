Двое детей погибли в ДТП с мотоциклом на Алтае

Новосибирск, 19 мая. Двое детей 10 и 11 лет погибли в Алтайском крае в результате встречного столкновения мотоцикла. Об этом сообщило ГУ МВД по региону. Отмечается, что дети ехали в коляске мотоцикла, который столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением нетрезвой женщины.

Как уточнили в полиции, авария произошла в понедельник вечером в Быстроистокском районе на шестом километре автодороги Быстрый Исток — Верх Озерное. Женщина 1994 года рождения, будучи за рулем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения, ехала стороны села Быстрый Исток в сторону села Верх Озерное. Она не правилась с управлением и столкнулась с мотоциклом на «встречке». Мотоциклом управлял мужчина 2003 года рождения.

Пассажиры, которые сидели в люльке мотоцикла, мальчики 2009 и 2010 годов рождения, умерли до приезда скорой. Водитель мотоцикла был госпитализирован с травмами. Еще одна пассажирка мотоцикла — девушка 2003 года рождения — получила легкие травмы.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия.