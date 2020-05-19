Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Названы наиболее популярные сферы услуг на самоизоляции

30
0 Оставить комментарий

Названы наиболее популярные сферы услуг на самоизоляции

Москва, 19 мая. Специалисты онлайн-сервиса YouDo.com назвали наиболее популярные у россиян сферы услуг в период самоизоляции.

Пользователи в период самоизоляции заказывали услуги доставки на 50% чаще. Спрос на парикмахеров, мастеров по педикюру и маникюру, психологов и фитнес-тренеров вырос на 42%. С преподавателями и репетиторами россияне стали заниматься на 30% чаще.

В то же время на 44% сократился спрос россиян на фотографов и видеографов, на 30% реже стали обращаться к помощникам по хозяйству и клинерам, на 25% — к мастерам по строительству и крупному ремонту.

Кроме того в период самоизоляции россияне чаще стали предлагать услуги web-разработчиков и курьеров. Прирост в этих сферах составил по 74%. На 66% выросло число предложений специалистов в области расшифровки аудио, работы с текстом, рекламы и продвижения в интернете. На 63% — в категории «Компьютерная помощь» (установка операционных систем, ремонт компьютерной техники, настройка интернет-соединения). Число предоставляющих услуги репетиторов и преподавателей увеличилось на 62%.

Меньше стали предлагать услуги в строительстве и крупном, организации мероприятий и промоакций. Таких исполнителей стало на 33% и 24% меньше соответственно, пишет RT

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,6 млн человек, в мае и июне рост показателя будет продолжаться. Всего в России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных. Общее количество безработных россиян, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн человек, отметил Котяков.

Названы наиболее популярные сферы услуг на самоизоляции

Новости партнеров

Источник: RT
Новости партнеров