Названы наиболее популярные сферы услуг на самоизоляции

Москва, 19 мая. Специалисты онлайн-сервиса YouDo.com назвали наиболее популярные у россиян сферы услуг в период самоизоляции.

Пользователи в период самоизоляции заказывали услуги доставки на 50% чаще. Спрос на парикмахеров, мастеров по педикюру и маникюру, психологов и фитнес-тренеров вырос на 42%. С преподавателями и репетиторами россияне стали заниматься на 30% чаще.

В то же время на 44% сократился спрос россиян на фотографов и видеографов, на 30% реже стали обращаться к помощникам по хозяйству и клинерам, на 25% — к мастерам по строительству и крупному ремонту.

Кроме того в период самоизоляции россияне чаще стали предлагать услуги web-разработчиков и курьеров. Прирост в этих сферах составил по 74%. На 66% выросло число предложений специалистов в области расшифровки аудио, работы с текстом, рекламы и продвижения в интернете. На 63% — в категории «Компьютерная помощь» (установка операционных систем, ремонт компьютерной техники, настройка интернет-соединения). Число предоставляющих услуги репетиторов и преподавателей увеличилось на 62%.

Меньше стали предлагать услуги в строительстве и крупном, организации мероприятий и промоакций. Таких исполнителей стало на 33% и 24% меньше соответственно, пишет RT.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,6 млн человек, в мае и июне рост показателя будет продолжаться. Всего в России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных. Общее количество безработных россиян, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн человек, отметил Котяков.