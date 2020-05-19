В США успешно протестировали на людях вакцину от COVID-19

Москва, 19 мая. Американская биотехнологическая компания Moderna объявила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на добровольцах началось в прошлом месяце.

Как отмечают представители Moderna, после вакцинирования количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови пациентов, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.

На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, осложнений у добровольцев выявлено не было. Как подчеркивают в компании, финализация протокола клинических испытаний начнется уже в июле. Информационное агентство Reuters сообщает, что после размещения информации об успешных испытаниях стоимость акций Moderna выросли на четверть.

Напомним, что согласно последним данным, в мире выявлено более 4,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, более 311 тыс. человек умерли.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса в РФ может быть зарегистрирована к концу лета. Специалисты не исключали, что противовирусный препарат появится раньше вакцины от COVID-19. Вице-президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук, профессор Иван Козлов прогнозирует, что вакцина от коронавируса будет зарегистрирована не раньше сентября.