Трамп назвал условие для продолжения финансирования ВОЗ

Москва, 19 мая. Вашингтон полностью остановит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрит свое членство в ней, если организация не проведет требуемые США реформы в 30-дневный срок. Об этом президент США Дональд Трамп проинформировал в письме главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Трамп говорит, что его администрация провела расследование неудачного, по мнению Белого дома, реагирования ВОЗ на вспышку коронавируса.

«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от Китая», — говорится в письме Трампа.

Американский президент потребовал от организации «провести существенные улучшения», включающие «проявление независимости от КНР».

«Ясно, что ваши систематические ошибки в организации, в том числе и в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого», — пишет Трамп.

Напомним, что президент США в прошлом месяце объявил о приостановке финансирования ВОЗ, обвинив организацию в якобы недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса.

Ранее Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения «марионеткой в руках Китая». Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме. Американский президент подчеркнул, что в последнее время ВОЗ «плохо работала».