Москва, 19 мая. Статья российского посла в Шри-Ланке Юрия Материя в местном издании Daily Financial Times о 75-летии Победы вызвала истерику у польских дипломатов.

Отмечается, что 9 мая Юрий Материал опубликовал статью на английском языке, приуроченную 75-летию Победы. Дипломат в ней упомянул, что Советский Союз полностью или частично освободил Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию, восточные районы Югославии, Австрию, Чехословакию, Норвегию, Данию, северо-восточные провинции Китая и Кореи, а также взяла Берлин.

Публикация российского дипломата не понравилась Адаму Бураковскому — послу Польши в Индии. Он разместил свой ответ на страницах той же Daily Financial Times.

«СССР действительно остановил геноцид, осуществляемый нацистами, но они навязали свою собственную оккупацию и террор, который длился более 40 лет. От советского гнета пострадали миллионы людей», — пишет Бураковский.

Он подчеркнул, что Польша никогда не забудет ужасов тоталитарных режимов нацистской Германии и СССР.

При этом польский посол не упомянул, что во время «советской оккупации» СССР вложил колоссальные суммы в восстановление экономики послевоенной Польши. К 1950 году итоговое значение товарооборота между Советским Союзом и Польшей превысило 1 млрд долларов, Варшава увеличила число рабочих мест с индустриальной составляющей до рекордных показателей за все времена существования независимой Польши.

Сегодня же, на территории Польши стоят американские войска, при этом Вашингтон не помогает Варшаве ни долларом. Наоборот, Польша тратит средства из собственного бюджета за размещение солдат США, ложно веря в перспективы «американо-польского партнерства».

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой Варшава назвала Россию «главной угрозой». По словам политолога Ростислава Ищенко, этот документ не говорит ничего нового, а просто фиксирует ту политику, которую Польша ведет в отношении России в течение последних лет.