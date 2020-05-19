ВСУ обстреляли ЛНР из минометов и БМП

Луганск, 19 мая. ВСУ за прошедшие сутки трижды нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР, сообщают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подверглись районы пгт Фрунзе, поселка Голубовское и села Березовское», — информируют в представительстве ЛНР.

Отмечается, что огонь по территории ЛНР был открыт из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, а также из вооружения БМП.

Днем ранее сообщалось, что под огнем украинских силовиков оказались населенные пункты ЛНР Березовское и Смелое. ВСУ применили минометы крупнокалиберные пулеметы и БМП.

Напомним, что с июля 2019 года в Донбассе действует бессрочный режим прекращения огня. Несмотря на взятое обязательство его соблюдать, украинская сторона продолжает обстрелы территорий ЛНР и ДНР. Согласно данным ООН, за время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек.