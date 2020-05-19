Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Москва, 19 мая. В правительстве России заявили, что работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним уже внесло правительство. Выданные россиянам старше 65 лет новые электронные больничные листы, как и прежние, будут оплачены работнику в течение семи календарных дней со дня оформления за весь период за счет Фонда социального страхования. Выдаваться больничные будут на основе направленных работодателями в Фонд социального страхования данных. Представлять дополнительные документы гражданам не потребуется.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина будет проводиться по общим правилам.

«При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц», — отметили в правительстве.

Ранее министерство труда подготовило проект закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год», согласно которому должен быть уменьшен размер ежемесячной накопительной пенсии. Предложение основано на данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в РФ. Накопительная часть будет выплачиваться из расчета в 264 месяца, а не 258, как было ранее.