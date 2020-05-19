Немецкий телеканал назвал «оккупантами» советских военных в ГДР

Москва, 19 мая. Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР, в котором советский контингент был назван оккупационным.

«Русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские, наконец, ушли, так называемая «дружба» была уже давно забыта», — сказано в сюжете.

В материале также говорится, что сейчас жители восточной Германии в силу исторической памяти выступают за улучшение отношений с РФ.

«Но всегда, когда что-нибудь происходит, например, война или выборы, восточные немцы реагируют в массе своей иначе, чем западные. Это связано с их историей», — заявил профессор новейшей истории в Университете Галле-Виттенберг Зильке Сатюков.

Напомним, что история дислоцированной в ГДР Западной группы войск связана с реализацией выработанных союзными державами политических принципов послевоенного устройства Германии, территория которой после окончания Второй мировой войны была поделена на четыре зоны: советскую, американскую, английскую и французскую.

В 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, предусматривающий вывод советских войск, расположенных на территории Германии.

Ранее сообщалось, что жители Праги выразили свое сожаление из-за сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также признались в глубоком расколе чешского общества. Как говорит один из пражан, многие местные жители осудили решение чиновников демонтировать памятник. Жители чешской столицы также назвали «пустыми словами» ничем не подтвержденные обвинения в адрес РФ.