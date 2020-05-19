Поклонская предложила Киеву провести референдум, чтобы узнать мнение украинцев о Крыме

Москва, 19 мая. Заместитель представителя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Киеву пора провести референдум и спросить у украинцев, поддерживают ли они «тягомотину с песней про оккупацию» Крыма или настало время признать выбор жителей полуострова в пользу России.

«Если бы власть хотела знать мнение людей, уже организовали бы референдум на Украине и спросили у жителей страны — поддерживают ли они эту тягомотину с заезженной песней про «оккупацию» или хотят начать развивать благосостояние украинцев и установить нормальный диалог с теми, кого якобы «оккупировали», — говорит Поклонская.

Она отмечает, что Киеву необходимо строить будущее с учетом волеизъявления крымчан, как исторического и юридического факта, ставшего последствием госпереворота в Киеве в 2014 году.

«Им (украинским властям. — Прим. ФАН) наплевать на то, что люди уже устали кормить гвардию политиков, занимающихся только тем, чтобы шестой год подряд говорить с печальными глазами про «оккупацию», — подчеркивает российский парламентарий.

Поклонская выразила уверенность, что украинцы на референдуме выступили бы против продолжения «бесконечного политического плача Ярославны» и распила бюджета на «деоккупацию» Крыма.

Ранее Поклонская сравнила разработку Украиной стратегии по «возвращению» Крыма со слежкой за кваканьем лягушек. По ее словам, глава МИД Украины, анонсировавший «стратегию», предлагает и дальше заниматься профанацией и создавать видимость работы министерства.