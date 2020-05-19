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Используемый Трампом способ профилактики коронавируса назвали смертельно опасным

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Используемый Трампом способ профилактики коронавируса назвали смертельно опасным

Вашингтон, 19 мая. Американский телеведущий Нил Кавуто назвал способ, которым президент США Дональд Трамп защищается от коронавируса, смертельно опасным для людей с разными заболеваниями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Кавуто, в результате ряда исследований установлено, что принимать гидроксихлорохин может быть опасно людям с рядом заболеваний. Журналист подчеркнул, что средство может убить.

Кавуто отметил, что гидроксихлорохин не следует принимать независимо от того, что об эффективности лекарства говорит президент, и от того, что препарат лечит малярию.

В пример телеведущий привел исследование Департамента по делам ветеранов, в котором говорится о риске приема гидроксихлорохина для пациентов с сердечными или респираторными заболеваниями.

Ранее во время брифинга в Белом доме Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса, сообщила газета «Известия». Президент отметил, что он принимает гидроксихлорохин в профилактических целях уже полторы недели. Глава государства сообщил, что получает много одобрительных откликов о нем. По его словам, доктор при Белом доме одобрил курс принятия данного препарата, также известного как плаквенил.

Масштабная эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии вспыхнула в Ухане в декабре 2019 года. Число зараженных во всем мире к настоящему моменту почти достигло 4,8 млн человек. Заболевание унесло жизни более 320 тыс. человек.

Согласно последним данным, в России выявлено 290 678 инфицированных коронавирусом. Число излечившихся пациентов превысило 70 тыс. человек. За весь период пандемии в России скончались 2 722 человек.

Используемый Трампом способ профилактики коронавируса назвали смертельно опасным

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Источник: Fox News
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