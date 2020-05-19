Стало известно, как майские праздники повлияли на заболеваемость COVID-19

Москва, 19 мая. Вероятные случаи заражения россиян во время майских праздников, скорее всего, уже отразились на статистике инфицированных коронавирусом, считают врачи-инфекционисты.

По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, отсутствие всплеска заболевания после первых майских выходных свидетельствует о том, что большинство граждан исправно соблюдали самоизоляцию.

В то же время сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн говорит, что нарушения все-таки фиксировались.

«Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения, которые были на майские праздники. Заболевание начинается примерно через неделю после того, как люди дали себе волю», — подчеркивает специалист.

Он говорит, что на майских праздниках люди расслабились, в итоге с 7 по 10 мая фиксировалось наибольшее число инфицированных. Однако сейчас в РФ наблюдается тенденция к снижению числа зараженных. Некоторые специалисты подчеркивают, что майские праздники не были единственной причиной всплеска заболеваемости.

«Помимо нарушения самоизоляции (на количество зараженных. — Прим. ФАН) повлияло и то, что в последнее время людей активно обследовали, выявляли носителей», — добавляет вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом в РФ наладится к июлю. По ее словам, в стране есть тенденция к снижению заболеваемости, и даже если в ближайшее время в России будут всплески, то они не окажутся пиковыми.