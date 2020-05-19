Опрос показал, что половина россиян продолжит экономить после окончания карантина

Москва, 19 мая. Более половины россиян продолжат экономить или сильнее «затянут пояса» после окончания режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие».

Согласно данным исследования, такое решение приняли 56% респондентов. Треть опрошенных заявили, что продолжат жить, как и до пандемии, не сильно экономя средства. Каждый двадцать пятый респондент собирается тратить больше, чем раньше, еще 7% не определились.

Каждый пятый опрошенный заявил, что планирует летом сделать ремонт. Менее половины намерены потратить на улучшение жилищных условий до 60 тыс. рублей, 14% — до 90 тыс., еще примерно столько же готовы потратить до 150 тыс. рублей. Четверть респондентов потратит более 150 тыс. на обновление интерьера.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отмечал, что после окончания карантина могут подорожать импортные товары, а также услуги салонов красоты. Специалист говорит, что рост цен будет зависеть от решения каждого конкретного предпринимателя. Например, кто-то из стилистов повысит цены на услуги, чтобы компенсировать санитарные издержки и период простой. При худшем сценарии это вынудит некоторых предпринимателей уйти с рынка, так как появятся конкуренты, которые предложат более низкие цены на услуги.