Лаборатория Уханя нашла 1,5 тысячи видов коронавируса в организмах летучих мышей

Пекин, 19 мая. Сотрудница Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли обнаружила в организмах летучих мышей порядка 1,5 тысячи различных видов коронавируса, часть которых в будущем может стать причиной новой пандемии. Об этом сообщает The Big Picture Science podcast.

Сотрудники лаборатории собирали биологические данные отловленных летучих мышей, проанализировав порядка 15 тысяч образцов крови, слюны и отходов животных. В 10% экземпляров ученые нашли целую «вселенную коронавирусов». Их образцы были заморожены для хранения.

«Многие из этих вирусов никогда не будут заражать людей, но некоторые могут быть склонны к этому», — отметили авторы подкаста.

В настоящее время ученые ставят эксперименты, чтобы установить, какие из образцов имеют риск передачи людям. Антитела к некоторым типам коронавируса обнаружены у сельских жителей на юге КНР. Это свидетельствует о распространении COVID-19 не из расположенного в центральном Китае города Ухань, а из сельских районов вблизи населенных летучими мышами горных пещер, отмечают авторы работы.

Ученые назвали такое количество имеющих перспективы заражения человека вирусов «бомбой замедленного действия». Различными типами коронавируса уже было спровоцировано три пандемии: атипичной пневмонии в 2003 году, ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году и коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) в 2019 году, напоминают специалисты.

Масштабная эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии вспыхнула в Ухане в декабре 2019 года. Число зараженных во всем мире к настоящему моменту почти достигло 4,8 млн человек. Заболевание унесло жизни более 320 тыс. человек.

Согласно последним данным, в России выявлено 290 678 инфицированных коронавирусом. Число излечившихся пациентов превысило 70 тыс. человек. За весь период пандемии в России скончались 2 722 человек.