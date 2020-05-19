Трамп назвал ВОЗ «марионеткой в руках Китая»

Вашингтон, 19 мая. Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «марионеткой в руках Китая». Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Американский президент отметил, что в последнее время ВОЗ «плохо работала». Он сказал, что отказался выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой 18 мая выступали многие мировые лидеры. Трамп пообещал, что позже сделает заявление на тему здравоохранения в мире.

Напомним, что Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ в прошлом месяце. Как отмечает Трамп, эта мера будет действовать в течение «расследования ошибок в реагировании и сокрытия распространения коронавируса». В апреле президент США заявил о якобы причастности Китая к распространению вируса и поручил расследовать это.

Недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Как утверждает Дональд Трамп, он принимает этот препарат в профилактических целях уже полторы недели. Глава государства говорит, что получает много хороших откликов о нем. Трамп отмечает, что доктор при Белом доме одобрил ему курс принятия препарата, также известного как плаквенил.