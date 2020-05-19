Глава Минтруда рассказал о прогнозируемом росте числа безработных в России

Москва, 19 мая. Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,6 млн человек, в мае и июне рост показателя будет продолжаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам министра, Минтруд рассматривал разные ситуации «в разных сценарных условиях». Всего в России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных. Общее количество безработных россиян, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн человек, отметил Котяков.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической», — заявил Котяков.

По итогам прошлого и на начало текущего года зарегистрированная безработица в России оставалась в пределах 700-800 тыс. человек, отметил министр.

Ранее глава Минтруда заявлял, что в России зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан, и эта ситуация не является угрожающей. По словам Котякова, безработных было бы гораздо больше, если бы власти вовремя не приняли комплекс направленных на сохранение занятости мер.

Министр напомнил, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 тысячам 130 рублям. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.