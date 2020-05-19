Кинологи рассказали, как себя вести при встрече с бездомными собаками

Москва, 19 мая. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась советами, которые помогут обезопасить встречу с бездомными собаками.

Прежде всего, кинологи советуют обходить стороной места, где обитают бездомные собаки, особенно в вечернее время.

«Обязательно обращайтесь в органы местного самоуправления или государственную ветеринарную станцию с требованиями отлова и помещения этих собак в приют», — говорят специалисты.

В РКФ отмечают, чаще всего бездомные псы атакуют людей, которые нарушают границы их территории.

«Постарайтесь пройти мимо такой стаи, не обращая внимание и не проявляя интереса. Не пытайтесь убегать или вести себя угрожающе, если вы будете сохранять спокойствие, они не обратят на вас внимание», — говорят кинологи.

Если все-таки встречи со стаей избежать не удалось, и вы нарвались на лай, то необходимо стать спиной к стене или к дереву, чтобы у них не было возможности вас окружить.

«Оставайтесь на месте, пока стая не успокоится. После того как они начнут терять к вам интерес, начните медленно отходить в сторону, не делая резких движений и не издавая громких звуков и не поворачиваясь к стае спиной», — советуют специалисты.

Ранее специалисты РКФ поделились рекомендациями для желающих завести собаку. По их словам, самоизоляция — удачное время, чтобы завести щенка, так как он успеет к вам привыкнуть и адаптироваться. Они отмечают, что залог счастливой совместной жизни — правильно воспитанная собака, которой уделяли достаточно времени и внимания».