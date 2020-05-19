Американские ученые опасаются катастрофической смертности от COVID-19

Вашингтон, 19 мая. Новый тип коронавируса более смертоносен, чем грипп, считают ученые Вашингтонского университета. По их данным, если не принять все необходимые меры, уровень смертности от COVID-19 может быть катастрофическим.

Как сообщает Health Affairs, ученые выяснили, что в Соединенных Штатах уровень смертности среди зараженных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. Для сезонного гриппа этот показатель составляет только 0,1%.

По прогнозу специалистов, если в США и других государствах не начать более активную борьбу с пандемией, число умерших может оказаться катастрофическим.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Количество зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,8 млн человек. Заболевание унесло жизни более чем 320 тыс. человек.

Согласно последним данным, в России выявлено 290 678 инфицированных коронавирусом. Число излечившихся пациентов превысило 70 тыс. человек. За весь период пандемии в России скончались 2 722 человек.

Ранее ВЦИОМ озвучил результаты исследования, согласно которому каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее сезонного гриппа: 58% россиян назвали коронавирус опаснее гриппа, в Москве этот показатель составляет 64%, 26% считают, что коронавирус и грипп опасны в равной степени.

По данным ВЦИОМ, 57% россиян считают принятые властями меры по борьбе с коронавирусом достаточными, 27% назвали меры недостаточными, 11% сочли их избыточными.