В AmCham допустили скорое возобновление авиарейсов между РФ и США

Москва, 19 мая. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко допустил скорое возобновление регулярного авиасообщения между РФ и США, так как спрос на авиарейсы очень высок.

По словам Родзянко, посол США в России Джон Салливан на последней встрече говорил о действиях диппредставительства для помощи желающим вернуться на родину американцам.

«Это было связано с рейсами, которые «Аэрофлот» организует время от времени. Эти рейсы пока нерегулярные, хотя ходит слух, что будут возобновляться и регулярные рейсы, пусть и не так часто, как раньше. Спрос на нынешние нерегулярные рейсы очень высокий», — заявил Родзянко.

Глава AmCham также отметил, что Салливан упоминал об имеющемся у него доступе «на нужные встречи». По словам Родзянко, посол «очень доволен тем, как его принимают» и своей задачей называет улучшение отношений с Москвой.

«Он также отметил, что есть и спорные вопросы в отношениях, но их обсуждения, как мне представляется из его слов, проходят более нормально, чем было раньше — менее эмоционально», — цитирует главу AmCham РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова заявляла, что исходя из оптимистичных прогнозов, восстановление международного воздушного сообщения может состояться уже в середине лета, сообщает газета «Известия». В авиакомпании также отметили, что при возобновлении полетов могут появиться различные рекомендации о соблюдении необходимой дистанции между пассажирами. Кроме того, авиаперевозчик планирует сохранить усиленную дезинфекцию самолетов.