Мясников дал советы сердечникам на самоизоляции

Москва, 19 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, стоит звонить в скорую. Доктор отметил, что препараты, которые привыкли принимать дома сердечники, могут нанести только вред.

В эфире телеканал «Россия-1» Мясников отметил, что сейчас людям опасно попадать в больницы, поскольку есть риск заражения COVID-19. Однако есть случаи, когда скорую нужно вызывать обязательно.

«Сегодня сердечники — это проблема. Все, что вы можете дома выпить, — это как мертвому припарки. Все эти нитроглицерины, валокордины, корвалолы. Все это приносит только вред. Вы глушите сигнал, теряете время. Если реально у вас «зажгло» сердце, вам трудно дышать, у вас одышка, вы покрылись потом, тут надо срочно звонить в скорую», — заявил специалист.

Типичным пациентом с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которому обязательно нужно вызывать скорую при перечисленных симптомах, Мясников назвал мужчину за 40 с лишним весом, курильщика с повышенным сахаром и холестерином.

Ранее Мясников назвал опасные для самолечения обезболивающие. Он напомнил, что привычный многим анальгин является грубым лекарством, которое плохо действует на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Такие лекарства, как ибупрофен, диклофенак влияют на повышение давления, а также могут вызвать раздражение желудка, опасны для сердца для людей старше 60 лет.