Названы основные критерии оценки смартфонов

Москва, 19 мая. Основными приоритетами при выборе смартфона являются его современность и новизна, говорит доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Сейчас мало кого встретишь в современном мегаполисе с телефоном, купленным более 5 лет назад. Главными трендами является скорость работы и зарядки, качество экрана и камеры», — отмечает эксперт.

По его словам, мир настолько ускоряется, что самым важным становится скорость работы девайса. Этот фактор зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов. От этого в свою очередь зависит скорость вывода информации на экран, а также качество воспроизведения аудио- и видео- файлов.

«Если в телефоне нет стандарта получения данных на скорости LTE, он уже становится менее интересным», — отмечает Тимофеев.

Специалист подчеркивает, что характеристики вроде размера памяти отходят на второй план. Актуальными стали требования к скорости процессора и графики.

Однако ранее директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба говорил, что одной из главных причин плохой работы смартфонов заключается в недостатке памяти из-за чрезмерного количества файлов и приложений. Для оптимизации работы гаджета, он посоветовал проводить регулярную «уборку», удаляя все лишнее.