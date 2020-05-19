Очевидцы засняли ожесточенную драку водителей автобусов в Абакане

Абакан, 19 мая. В столице Хакасии водители двух автобусов устроили драку на виду у прохожих. Видеоролик с неподобающим поведением водителей был размещен в Instagram-аккаунте «Абакан Online».

18 мая очевидцы наблюдали драку двух мужчин, которая произошла на одной из остановок Абакана. Выяснение отношений с применением насилия продолжалась несколько минут. Вскоре выяснилось, что не поладившие между собой мужчины были водителями автобусов.

Причина драки остается неизвестной. По мнению очевидцев, водители могли не поделить пассажиров. Интернет-пользователи выразили в комментариях возмущение инцидентом.

«Вот такие нервно неуравновешенные возят людей… Как бы им в голову не пришло уличными гонками во время перевозки людей заняться», — пишет suprarahs. «Самое страшное, что они возят большое количество людей... И что никто не разнял их тоже страшно, всем наплевать...» — недоволен alex.rechkov.m. «И как к таким негодяям садится в автобус. Наверняка там есть пассажиры», — предположила kalepka_yuliya. «Не пойму, чему тут веселиться? Печально. У водителей ответственная работа, после такой перепалки в каком состоянии они поведут автобус?» —спрашивает lmbasangova. «Полные неадекваты в ответе за жизнь пассажиров. Срамота», — пристыдила водителей gerrasimenko_anna.

Ранее сообщалось, что находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения екатеринбуржец выбил стекло в кабине автомобиля реанимации камнем. Известно, что в пьяной драке пострадал местный житель. Его родственники вызвали скорую помощь. Но одному из участников драки не понравилось вмешательство медиков, и он переключил свою агрессию на них.