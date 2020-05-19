В Пакистане родственники застрелили двух девушек из-за видео разговора с мужчиной

Москва, 16 мая. Родственники застрелили двух девушек, 16 и 18 лет, после появления в Сети ролика, на котором девочки общаются с незнакомым мужчиной. По подозрению в «убийстве чести» уже задержаны отец одной из убитых и брат второй. Еще двух человек разыскивают.

Как сообщает телеканал «360», трагедия произошла в городке на северо-западе Пакистана. Причиной недовольства родственников стало видео, опубликованное в Интернете. На записи, которая длится около минуты, некий молодой человек «снимает себя и трех молодых девушек на пустой улице». События происходили год назад, но в Сети запись оказалась только сейчас.

Полиция арестовала отца одной из убитых и брата другой. Еще два родственника девушек, подозреваемых в расстреле, находятся в розыске.

Полиция также разыскивает третью девушку и молодого человека, запечатленных на видео. Их жизни может угрожать опасность. По данным полиции, они живы.

«Убийство чести» — убийство члена семьи, совершенное родственниками за навлечение на семью бесчестия. В племенных районах на северо-западе Пакистана действует строгий «кодекс чести». Для женщин установлены строгие правила, которые они не имеют права нарушать. К примеру, ранее трое мужчин убили трех женщин, поскольку те хлопали и пели на свадьбе.

Ранее дела об «убийстве чести» трудно было довести до суда из-за лазейки в законе, которая позволяла преступникам выходить на свободу, если они получили помилование от члена семьи жертвы. Тем не менее, преступления теперь сопровождаются обязательным пожизненным заключением в случае, если вина доказана, передает The Guardian.

По данным ООН за 2010, каждый год в мире происходит около пяти тысяч «убийств чести».