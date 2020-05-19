В Минздраве надеются, что ситуация с коронавирусом наладится к июлю

Москва, 19 мая. Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова надеется, что ситуация с коронавирусом наладится в России к июлю. Мнением эксперт поделилась в эфире телепередачи «Док-ток».

«Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — заявила Малинникова.

По ее словам, в стране есть тенденция к снижению заболеваемости, и даже если в ближайшее время в России будут всплески, они не окажутся пиковыми.

В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Количество зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 318 тысяч человек.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 290 тыс. инфицированных коронавирусом. Число излечившихся пациентов достигло 70 тыс. человек. За весь период пандемии в России умерли 2,7 тыс. человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, сообщает RT. По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется во всех регионах РФ.

Однако Попова предупредила, что правила профилактики придется соблюдать, несмотря на положительную динамику. Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и на рабочем месте.