Эксперты назвали сроки восстановления деятельности аэропортов в России

Москва, 19 мая. Аэропортам не стоит рассчитывать на скорое восстановление своей деятельности из-за критического снижения пассажиропотока. Согласно расчетам Национального рейтингового агентства (НРА) на это уйдет от двух до трех лет.

Ожидается, что при наилучшем сценарии аэропорты восстановят перевозки в полном объеме не раньше 2023 года. В худшем — не раньше 2024 года. Некоторые эксперты утверждают, что отрасль сможет вернуться к докризисным показателям не раньше, чем через десять лет.

По оценке НРА, в прошлом месяце потери российских аэропортов могут составить около 20 млрд рублей, половина которых придется на Московский узел. Согласно данным аналитиков, Шереметьево лишилось 6,5 млрд рублей, Домодедово — почти 3 млрд рублей, а Внуково — 884 млн рублей.

При этом отмечается, что государственной поддержки в размере 10 миллиардов рублей хватит для того, чтобы закрыть кассовый разрыв второго квартала текущего года.

В НРА считают, что для спасения аэропортов необходимо увеличить финансовую помощь в два раза, а также принять дополнительные меры, которые ускорят выход отрасли из анабиоза.

Ранее стало известно, что Росавиация подготовила проект снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. На первом этапе на борт самолетов не будут пускать людей в верхней одежде, а также пассажиров с повышенной температурой. Будет ограничена опция вызова бортпроводника. Все пассажиры должны будут на протяжении всего полета носить маски и перчатки.