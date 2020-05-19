Рэпер T-killah решил хайпануть и чуть не лишился глаз

Москва, 16 мая. Поклонники Александра Тарасова, более известного как рэпер T-killah, привыкли, что их кумир ради хайпа готов на многое. На этот раз музыкант развлек своих фоловеров в Instagram весьма опасным «трюком», буквально чуть не лишившись глаз.

Исполнитель опубликовал короткое видео в соцсети, на кадрах которого он обильно поливает горючей смесью старый ковер и поджигает его зажигалкой. Эксперимент пошел не по плану: огонь резко полыхнул, когда герой видео еще не успел отойти.

«Чуть не рассчитал!» — коротко подписал видео T-killah.

Как сообщает Пятый канал, рэпер не стал вдаваться в подробности в Instagram, но в аккаунте TikTok все же добавил, что не советует повторять подобное дома.

Своей цели T-killah все же добился: ролик посмотрели более 728 тыс. раз. Поклонники закидали комментарии смешными смайлами и эмодзи «огонь», а также высказывали слова поддержки.

«Аккуратнее, братан, ты нам еще нужен», — пишет пользователь под ником leha_001.

«Брови вышли из чата», — озвучил одну из самых популярных в комментариях шутку tolik_tarasevich18.

Конечно, не обошлось без критики. Многие поинтересовались у рэпера, почему он не догадался поджечь огонь, бросив в него спичку.

«Хотел как фильме, но получилось как у ТикТокера», — иронизирует sadig___777.

«Нормальные пацаны поджигание бензина с запахом паленых ресниц проходят еще в школе. Вот она, социальная дистанция», — отметил evgenii.alexandrovich.