Доктор оценил уязвимость людей со второй группой крови к коронавирусу

Москва, 19 мая. Глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев прокомментировал утверждение о том, что люди со второй групп крови якобы наиболее уязвимы для коронавируса.

По словам доктора, многим людям свойственно связывать группы крови с определенными заболеваниями.

«Это ведется с момента обнаружения групп крови», — говорит Румянцев, подчеркивая, что по этой теме не бывает популяционных исследований, так как у каждого пациента заболевание протекает индивидуально.

Напомним, что ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова говорила, что наиболее уязвимы для коронавируса люди со второй группой крови. Такая категория граждан составляет большинство в РФ. По ее словам, меньше всего шансов заразиться вирусом у людей с четвертой группой крови.

Ранее об уязвимости людей со второй группой крови перед коронавирусной инфекцией заявлял заслуженный врач РФ сенатор Владимир Круглый. По его словам, «среди умерших было больше людей со второй группой крови» и число таких погибших доходило до 40%.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 290 тыс. инфицированных коронавирусом. Число излечившихся пациентов достигло 70 тыс. человек. За весь период пандемии в России умерло 2,7 тыс. человек.