Российские дети стали реже чистить зубы

Москва, 19 мая. Российские дети и подростки 13 и 15 лет стали реже чистить зубы, лучше за гигиеной полости рта следят 11-летние российские школьники. Об этом говорится в международном исследовании Health behaviour in school-aged children («Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья»), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследование подготовлено на основе данных о более чем 227 тысяч детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран и регионов, включая 4,3 тысячи детей из России. Оно проводилось с 2017 по 2018 годы, полученные данные сравнивались с аналогичными показателями за 2013-2014 годов.

«Показатели чистки зубов улучшились среди 11-летних и составили 58% среди мальчиков и 64% среди девочек, что на 12 и 7 процентных пунктов больше, чем в 2013/2014. Однако среди других возрастных групп таких положительных изменений не наблюдается, напротив, показатели упали на один-два процентных пункта», — отмечают авторы исследования.

При этом чаще чистят зубы «мальчики и девочки из семей с более высоким достатком», заключают исследователи.

Ранее психолог Людмила Петрановская рассказала, как режим самоизоляции скажется на детях, сообщило RT. Эксперт отметила, что школьники «наконец могут получить свободное время, чтобы поскучать и в этом состоянии скуки придумать себе какие-то занятия». По мнению психолога, обычно дети перегружены развивающими занятиями, уроками и другими активностями и у них для этого просто нет времени.