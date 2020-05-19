Россиянам рассказали, как продлить гарантию на товары при самоизоляции

Москва, 19 мая. Сопредседатель Общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин разъяснил права потребителей в условиях ограничительных мер, действующих в РФ на фоне пандемии коронавируса.

По словам Егармина, если купленный товар оказался некачественным, гарантия подходит к концу, а магазины и сервисы закрыты из-за ограничений, то в таком случае должны действовать «гарантийные каникулы».

Он утверждает, что текущая ситуация относится к обстоятельствам, которые невозможно просчитать заранее. Также он напоминает, что согласно закону о защите прав потребителя, в этом случае предусмотрено прибавление сроков гарантии.

«Права потребителя ущемлены быть не могут. Человек попал в обстоятельства, которые от него не зависят, и обязан выполнять требования органов власти. Требования закончатся, все заработает, и все сроки будут восстанавливаться», — объясняет эксперт.

Егармин подчеркивает, что если у кого-то закончилась гарантия спустя пять дней после объявления нерабочих дней, то гарантия продлевается на этот срок после того, как нерабочие дни закончатся. По его словам, «других расчетов здесь не предусмотрено».

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщал, что российские ритейлеры попросили государство помочь с контролем исполнения масочного режима. По его мнению, закрепление за магазинами полицейских или росгвардейцев на первоначальном этапе может позволить следить за соблюдением требований.