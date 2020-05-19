Глава Минтруда оценил шансы вдвое сократить уровень бедности в России к 2024 году

Москва, 19 мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. По мнению чиновника, достичь этого будет трудно, но не невозможно.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в два раза с 13,3% до 6,6%. Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе.

«Я соглашусь с вами, что достичь этого [снижения числа бедных в два раза к 2024 году] будет трудно, но не могу сказать, что это будет невозможно по одной простой причине, что у нас есть целый ряд инструментов, которые могут позволить нам это сделать», — заявил Котяков в интервью в программе «Познер» на Первом канале.

На вопрос Познера о том, согласен ли он с тем, что разрыв между богатыми и бедными является серьезной проблемой для России, министр ответил утвердительно. При этом он напомнил, что из-за пандемии коронавируса произошла трансформация рынка труда. Сотрудники перешли на удаленную работу, в компаниях и на предприятиях ввели гибкие графики.

Для улучшения ситуации в стране, по его словам, помимо социальных выплат, была пересмотрена межсоциальная поддержка для граждан. К примеру, если один из родителей в семье будет признан безработным, его предыдущие доходы не будут учитываться при нуждаемости, что позволит гражданам получать соответствующие меры поддержки.

Котяков также отметил, что количество зарегистрированных безработных в России достигло 1,6 млн человек. В мае-июня эта цифра будет расти. По словам главы Минтруда, ситуация на рынке труда серьезная, но не катастрофическая.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин объявил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Путин назвал главной задачей для российских властей максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. В частности, глава государства предложил вдвое увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Также он предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19.