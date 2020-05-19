Apple отвергла обвинения Барра в «сговоре с Россией»

Сан-Франциско, 19 мая. Компания Apple отвергла заявление генерального прокурора США Уильяма Барра, согласно которому ее политика по защите персональных данных угрожает национальной безопасности Штатов. Барр ранее заявил, что Apple якобы сотрудничает с властями России и Китая, чтобы вести слежку за гражданами этих стран.

В Apple подчеркнули, что продаваемые ими смартфоны являются одинаковыми во всех странах, а сама компания не хранит пароли пользователей и не имеет возможности разблокировать защищенное устройство. По словам руководства корпорации, защиту ее системы невозможно обойти.

«Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», — отметили в Apple.

Министерство иностранных дел России добавило, что утверждения Барра о «связях» американской компании Apple с Москвой могут вызывать лишь снисходительную улыбку, пишет RT.

Напомним, что западные IT-корпорации регулярно сталкиваются с проблемой утечки личных данных пользователей. В 2013 году Facebook уличили в передаче данных пользователей западным спецслужбам, однако это было лишь началом. Затем всплыла слежка за перепиской и передача другим корпорациям — Apple и Microsoft. А в прошлом году Facebook и вовсе допустил утечку данных 419 миллионов пользователей с номерами телефонов, данные еще 1,2 миллиарда человек и вовсе оказались в открытом доступе.