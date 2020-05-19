Диетолог объяснила, о какой опасности предупреждают белые полоски на ногтях

Москва, 19 мая. Белые полоски на ногтях могут свидетельствовать об отравлении мышьяком, кадмием или другими тяжелыми металлами, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

В интервью «Вечерней Москве» Соломатина заявила, что организм человека может по-разному реагировать на воздействие мышьяка. В частности, может появиться гиперемия за ушами и на шее. Кроме того, могут образоваться белые полоски на ногтях.

«Это не очень хорошая примета, которая говорит о сбое в работе какого-то органа. Такие пятна могут быть связаны с переизбытком мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов в организме. Хотя это неспецифические симптомы», — заявила специалист.

Ранее эксперты Роскачества провели повторное исследование фасованных креветок и обнаружили мышьяк, а также следы антибиотиков. В частности, в составе продукции торговых марок Polar premium и «Каждый день» был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации. В креветках «Каждый день» выявлены еще и следы антибиотика. В креветках торговых марок «Лента», «Мореслав», Billa и Delight было обнаружено превышение допустимых норм по количеству микроорганизмов.

Соломатина отметила, что результатом употребления креветок с повышенным содержанием мышьяка может стать переутомляемость, недомогание, усталость, нарушение мозговой активности.