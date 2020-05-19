Ученые-диетологи определили самую эффективную диету для гипертоников

Вашингтон, 19 мая. Американские ученые-диетологи сравнили диету DASH с диетой с большим количеством фруктов и овощей, и определили самую эффективную для гипертоников.

Диету DASH специально для людей с повышенным давлением разработал Национальный институт сердца, легких и крови США. Наравне с вегетарианской и средиземноморской диетами она упоминается в Руководстве по питанию США на 2015–2020 годы.

Также диеты DASH рекомендуют придерживаться страдающим диабетом или ожирением людям. Она богата цельнозерновыми крупами фруктами, овощами, нежирными молочными продуктами, включает рыбу, птицу, мясо, бобы и орехи, но практически не содержит жиров, красного мяса и сладостей.

Кроме диеты DASH в ряде исследований говорится о пользе для профилактики сердечно сосудистых заболеваний основанной на свежих фруктах и овощах невегетарианской диеты. Ученые из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне (штат Массачусетс, США) провели исследование с участием 326 человек, у которых ранее не были выявлены сердечно-сосудистые заболевания. В обычной жизни участники исследования придерживались так называемой типичной американской диеты, в которой преобладают сладкая и жирная пища.

Специалисты анализировали содержание в плазме крови участников биомаркеров повреждения сердца и воспаления. Замеры проводились до начала и после окончания исследования.

В результате выяснилось, что участники из групп фруктово-овощной диеты и диеты DASH через восемь недель имели значительно более низкие концентрации биомаркеров субклинического повреждения сердца, чем представители контрольной группы, которые продолжали питаться как обычно.

Авторы исследования считают, что оздоровительный эффект объясняется повышенным содержанием входящих в набор продуктов этих двух диет клетчатки, калия и магния. Для диеты DASH также характерно высокое содержание натрия. Однако маркеры воспаления, включая C-реактивный белок, остались без изменения не зависимо от рациона.

Ученые рекомендуют внести диету с большим количеством овощей и фруктов в руководства по лечебному питанию и предлагают придерживаться ее для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева заявила, что голодные диеты могут повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщает RT. По словам эксперта, исключение основных питательных веществ может негативно сказаться на функционировании иммунной системы.