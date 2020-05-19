Голикову предупредили о нехватке средств защиты для медиков из-за перчаточного режима

Москва, 19 мая. Введенный во многих регионах России режим обязательного ношения перчаток может привести к тому, что медики, химики и работники пищевой промышленности останутся без средств защиты. Об этом говориться в письме Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Авторы письма отмечают, что в России резко вырос спрос на латексные и нитриловые перчатки, однако ранее сделанные закупки не были рассчитаны на его рост. Новые контракты сейчас заключаются лишь на март 2021 года.

Ассоциация обратилась к правительству с просьбой поручить Минтруду, Минпромторгу, ФСС и Минздраву разработать и принять нормы бесплатной выдачи защитных комплектов сотрудникам отраслей, где обязательно их ношение. Также авторы письма предлагают создать в Росрезерве необходимый запас средств защиты и рекомендовать гражданам использовать во время самоизоляции тканевые перчатки.

Газета «Известия» приводит слова президента АСИЗ Владимира Котова, который добавил, что не видит достаточных основания для введения обязательного ношения перчаток. По его мнению, коронавирусной инфекцией нельзя заразиться через прикосновение.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 316 тысяч человек.