Российских коммунальщиков избавят от штрафов за некачественные услуги

Москва, 19 мая. Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ. Документ предполагает отмену санкций для коммунальщиков за нарушение качества услуг.
Законопроект предлагает заменить штрафы за нарушение непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ перерасчетом стоимости данных услуг, а также возмещением морального и другого вреда гражданам.
Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы в «Единой России». Отмечается, что при штрафе существует более сложная процедура выплаты денег потребителю.
«Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные», — говорит глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
К законопроекту положительно отнеслись и в управляющих компаниях. По словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвины, на выплату штрафов управляющим компаниям средств не выделяется, поэтому им приходится компенсировать убытки за счет снижения объема оказания услуг
«Что-то, значит, доделано не будет: где-то, например, полы недомоют», — объясняет Москвина.
Однако есть и недовольные законопроектом. Первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов считает, что отмена штрафов сделает коммунальщиков безнаказанными, а граждан — беззащитными.
Ранее сообщалось, что управляющие компании и водоснабжающие организации находятся в очень непростом положении и нуждаются в поддержке правительства. Дело в том, что граждане стали меньше платить по коммунальным платежам. УК и водоканалы жалуются, что сбор платежей составляет 30–40%».