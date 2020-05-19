Российских коммунальщиков избавят от штрафов за некачественные услуги

Москва, 19 мая. Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ. Документ предполагает отмену санкций для коммунальщиков за нарушение качества услуг.

Законопроект предлагает заменить штрафы за нарушение непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ перерасчетом стоимости данных услуг, а также возмещением морального и другого вреда гражданам.

Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы в «Единой России». Отмечается, что при штрафе существует более сложная процедура выплаты денег потребителю.

«Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные», — говорит глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

К законопроекту положительно отнеслись и в управляющих компаниях. По словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвины, на выплату штрафов управляющим компаниям средств не выделяется, поэтому им приходится компенсировать убытки за счет снижения объема оказания услуг

«Что-то, значит, доделано не будет: где-то, например, полы недомоют», — объясняет Москвина.

Однако есть и недовольные законопроектом. Первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов считает, что отмена штрафов сделает коммунальщиков безнаказанными, а граждан — беззащитными.

Ранее сообщалось, что управляющие компании и водоснабжающие организации находятся в очень непростом положении и нуждаются в поддержке правительства. Дело в том, что граждане стали меньше платить по коммунальным платежам. УК и водоканалы жалуются, что сбор платежей составляет 30–40%».