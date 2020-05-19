Галкин провел для поклонников экскурсию по домашней теплице

Москва, 19 мая. Во время самоизоляции шоумен Максим Галкин увлекся садоводством. По его словам, его супруга певица Алла Пугачева придумала сделать теплицу, благодаря которой домашние теперь могут лакомиться свежими овощами.

Пугачева вместе с супругом и двойняшками Гарри и Лизой живет в деревне Грязь. В сторис на своей странице в Instagram Галкин рассказал, что Примадонна придумала разбить в саду теплицу. Теперь здесь растут овощи и разнообразная зелень: лук, шпинат, редис.

«Я нахожусь в святая святых. Алла придумала сделать на участке теплицу. Здесь у нас подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковка есть. Посмотрите, какая уже редиска роскошная пошла. Вы себе даже не представляете, какой тут аромат! Шпинат тоже есть. Вот сколько редиски нарвал, пойдем готовить», — провел для своих подписчиков экскурсию по теплице Галкин.

Галкин регулярно публикует фотографии и видео, где главными героями становятся его дети.

Недавно артист устроил Гарри и Лизе домашнюю эстафету и запечатлел на видео, как дети проходят полосу препятствий. Чуть позже он показал, как дети устроили во время самоизоляции домашний концерт.

На кадрах Лиза зажигательно танцует под не менее энергичный аккомпанемент брата. Гарри настолько воодушевился выступлением, что в какой-то момент подскочил на стул, выставив одну ногу вперед прямо на синтезатор и запел. За кадром заразительно захохотала Пугачева.