Ведущая «Давай разведемся» дала совет желающим развестись во время пандемии

Москва, 19 мая. Ведущая судебного шоу «Давай разведемся» Екатерина Романова рассказала, как во время пандемии коронавируса пережить разлад в семье.

По словам телеведущей, продолжительная самоизоляция показывает скрытые конфликты и проблемные стороны отношений. Романова посоветовала, найти дело по душе и реагировать на партнера по минимуму, если отношения сохранить не удастся, но нет возможности разъехаться.

«Увлечься, начать чем-то заниматься, чтобы создать некий кокон вокруг себя и сосредоточится на чем-то приятном, постараться не контактировать с агрессивной стороной», — дала совет Романова.

Телеведущая считает, что самоизоляция обнажила спорные моменты в отношениях и вопросом о целесообразности сохранения семьи задаются многие. В этом случае она советует оценить все «за» и «против» и идти на развод без сожалений, если ответ отрицательный. Романова считает, что лучше будет, даже если не построится новая семья.

«Говорю из опыта своей практики – через три, пять лет после развода женщины почти в 100 процентах случаев говорят: «Господи, какая я стала счастливая, когда у меня в жизни нет мужиков!» — цитирует юриста портал Teleprogramma.pro.

Ранее директор юридического агентства «Гамбит-С» Сергей Тетерин заявил, что до режима самоизоляции, который регионы России вынуждены были ввести в рамках борьбы с эпидемией, многие проблемы в семьях уходили на второй план. Однако в замкнутом пространстве конфликты между людьми стали возникать чаще. Однако в замкнутом пространстве конфликты между людьми стали возникать чаще.

Тетерин заметил, что в последнее время число обращений по поводу развода и раздела имущества резко выросло. Причем юристы предсказали рост расставаний, в первую очередь, среди внешне благополучных семей.