Бабкина поразила поклонников своим внешним видом на съемках «Модного приговора»

Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съёмки новых выпусков программы «Модный приговор» продолжаются! #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #fashionhistorian #fashionverdict

A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) on May 18, 2020 at 9:30am PDT