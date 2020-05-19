Бабкина поразила поклонников своим внешним видом на съемках «Модного приговора»

Москва, 19 мая. Со вторника телезрители смогут увидеть новые выпуски шоу «Модный приговор» с участием выздоровевших Надежды Бабкиной и историка моды Александра Васильева.

Напомним, что в апреле они оба были госпитализированы: 61-летний Васильев перенес коронавирус, а у 70-летней Бабкиной была диагностирована тяжелая пневмония. Певица была подключена к ИВЛ и даже вводилась в медикаментозную кому.

«Вот и начались съемки, все здоровы и счастливы. Мы снова выходим в эфир прежним составом. Надежда Георгиевна с нами, Юлия Барановская и Эвелина Хромченко тоже. Будем вас удивлять», — анонсировал новые выпуски «Модного приговора» Васильев.

На видео из социальных сетей поклонники обратили внимание, что Бабкина, несмотря на перенесенную болезнь, находится в очень хорошей форме. Безупречный внешний вид артистки заставил поклонников считать, будто и не было у нее никаких болезней.

«Недавно писали, что Бабкина в тяжелом состоянии. А здесь как конфетка, как так?» — спрашивает tatyanakornyushkina. «Как мы рады вас видеть в отличном настроении и, главное, здоровыми», — пишет albina_rus_. «Браво! Как же здорово видеть вас в таком отличном настроении и самочувствии!» — комментирует el_rnk. «Как приятно видеть Бабкину счастливой и здоровой», — отмечает daryafantazi. «Надежда с выздоровлением, как приятно видеть вас», — написала kuznetsova1254.

Ранее сообщалось, что после выписки из больницы Надежда Бабкина не может вернуться к полноценному образу жизни, поэтому за певицей ухаживает молодая сиделка по имени Алла, которая находилась рядом с ней в больнице. Сейчас она живет в доме Бабкиной и во всем помогает певице.