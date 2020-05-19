Лолита рассказала подписчикам, чем занимается дома во время карантина

Москва, 19 мая. Российская певица Лолита Милявская рассказала, как проводит время, соблюдая режим самоизоляции. По ее словам, в освободившееся от гастролей и творческих проектов время она приводит в порядок свою квартиру, выбрасывает лишние предметы гардероба и благоустраивает свой балкон.

«Отчёт: за самоизоляцию раздала 4 мешка вещей в свой рост, из которых давно выросла. До обуви ещё не дошла, пока половина мешка). Нашла всякие гаджеты и не только, а для чего они были нужны не вспомнила). Хоть с поливалками разобралась», — написала певица в своем Instagram.

Также она опубликовала видео, на котором показала несколько вещей, найденных ею во время наведения порядка на балконе.

Ранее 56-летняя артистка сообщала, что во время режима самоизоляции успела сделать пластическую операцию по подтяжке век. Лолита выбрала это время, чтобы было время на восстановление. Она призналась, что впервые воспользовалась услугами пластического хирурга в 2012 году, а несколько лет назад делала подтяжку лица.

Ранее психотерапевт Марина Ларина объяснила, почему некоторые знаменитости решаются на карантинные челленджи и радикальную смену прическу. По ее словам, любая женщина сперва долго терпит однообразие, но потом срывается и резко что-то в себе меняет. Стрижка волос — простейший способ изменить внешность. Лолита не стала исключением.