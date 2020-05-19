Названа цена на новый Volkswagen Polo в России

Москва, 19 мая. Компания Volkswagen объявила цены на лифтбек Polo нового поколения. Автомобиль представлен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Минимальная цена на модель Polo Origin составляет 792 900 рублей. Минимальная цена для комплектации Respect составляет 837 900 рублей, Status стартует от 971 900 рублей, Exclusive — от 1 111 900 рублей.

Новый Polo — первая модель в России с новым логотипом Volkswagen. Он стал больше своих предшественников, также конструкторы увеличили пространство для задних пассажиров, объем багажника вырос с 460 до 530 литров.

Модель предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 90 л.с., 110 л.с., а также мощностью 125 л.с.

Топовая комплектация Exclusive оборудована, среди прочего, 15-дюймовыми легкосплавными колесами Akono, светодиодными фарами проекционного типа, атмосферной подсветкой пространства для ног спереди, датчиками парковки спереди и сзади, а также датчиков света и дождя, подогрева лобового стекла.

Ранее был опубликован отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в котором самой продаваемой новой легковой машиной на российском рынке по итогам апреля 2020 года названа модель Lada Granta, сообщали «Известия». Вторую строчку заняла модель Lada Vesta. Третье место у Kia Rio.

В топ-10 наиболее популярных моделей вошли: Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Lada 4×4, Hyundai Creta, Renault Duster и Skoda Octavia.