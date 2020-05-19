Диетолог рассказала, как максимально снизить риск появления диабета

Москва, 19 мая. Диетолог Светлана Титова рассказала о высоком риске заболеть диабетом из-за низкого качества сахара в покупных продуктах.

Отмечается, что диабет также несет негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Сахар удерживает влагу и обладает высокой растворимостью, что делает кровь более густой. Поэтому ей становится тяжело проникать в маленькие сосуды и капилляры, в результате чего возникают проблемы с газообменом, которые приводят к отмиранию клеток.

По словам кардиолога Андрея Кондрахина, пациентам с диабетом также может грозить атеросклероз, инсульт и инфаркт. Высок риск проявления нейропатии. Поражения обычно сказываются на ногах, в результате чего может начаться гангрена.

Чтобы избежать диабета, диетолог Светлана Титова советует перейти на домашнюю пищу, так как в покупных готовых продуктах часто содержится чрезмерное количество сахара для усиления вкуса. Не будет лишним отказаться от сахара в пользу натуральных подсластителей.

«Проблема даже не в самом белом сахаре, а в том, какого качества он представлен в низком ценовом сегменте», — говорит Титова.

По ее словам, низкокачественный продукт очень быстро повышает уровень глюкозы в крови.

Ранее сообщалось, что коронавирус может способствовать заболеванию сахарным диабетом. К такому заключению пришли специалисты Центра диабета им. Джослина штата Массачусетс. Глава исследования Рональд Кан считает, что аутоиммунная реакция при первом типе сахарного диабета может быть вызвана микроорганизмами, синтезирующими белки. Эти микроорганизмы напоминают инсулин.