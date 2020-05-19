Бузову возмутила попытка Манукяна подарить ей плюшевого медведя

Москва, 19 мая. Телеведущая Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян разыграли подписчиков в Instagram. Они записали ролик, в котором спародировали реакцию девушек на подарки от мужчин.

На видео Манукян приносит Бузовой белого плюшевого медведя. Однако та очень критично отзывается о подарке.

«Серьезно, мишка? Давид, у меня их уже 30! А единорогов 29, надо было единорога дарить!» — заявила исполнительница.

Затем Бузова обратилась к комментаторам, чтобы узнать их мнение о неподходящих подарках и мягких игрушках в частности. По мнению подписчиков, Бузова и Манукян талантливо сыграли эту сценку; многие из их фанатов узнали в ней себя.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают, что их отношения вышли на серьезный уровень. Стало известно, как Бузова зовет возлюбленного, когда остается с ним наедине. Об этом звезда рассказала во время прямого эфира с Марьяной Ро.

Певица и телеведущая отмечает, что ей очень повезло с бойфрендом. Ранее Бузова неоднократно сталкивалась с мужским предательством и едва не потеряла веру в любовь, но Манукян смог ей доказать, что искренние чувства действительно возможны.

Манукян на момент знакомства с Бузовой уже был достаточно успешным блогером, однако зарабатывал гораздо меньше избранницы. Поэтому Давиду пришлось выкручиваться разными способами, чтобы делать девушке дорогие подарки. Эта самоотверженность блогера и покорила Ольгу Бузову.