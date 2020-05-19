Сирия, 19 мая. В провинции Идлиб правительственные войска обменялись военнопленными с группировкой «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре. В Хасаке турецкие военнослужащие застрелили мирного жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку над позициями противника в Идлибе; в Даръа перебросили спецназ для противодействия «спящим ячейкам»; обменялись военнопленными с боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Идлибе; отразили нападение «Исламского государства» и ликвидировали склад боеприпасов и укрытиям «спящих ячеек» в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): провела рейд, арестовав шесть сирийских граждан, похитила девушку и спровоцировала пожар в сельскохозяйственных угодьях в Алеппо; направила партию из 120 боевиков из Сирии в учебно-тренировочные лагеря в Турции.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ и совершило вылазку к позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре; в Даръа убило члена службы безопасности САА.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков при взрыве мины на пути патруля в Дейр-эз-Зоре и провели рейд; подготовили и выпустили тренировочного лагеря в Ракке 6 новобранцев.

«Ва-Харид аль-Муминин»: атаковала опорные пункты сирийской армии на юге Идлиба.

«Отряды народной самообороны» (YPG): попали под обстрел из ракетных установок со стороны ВС Турции в Алеппо, в Хасаке лишились двух боевиков.

ВС Турции и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам боевиков «Отрядов народной самообороны» в Алеппо; застрелили мирного жителя в Хасаке.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: обменялась племенным с правительственными войсками в Идлибе.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии объявило о регистрации семи новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывающих из Кувейта. В результате чего число заражений, зарегистрированных в Сирии, достигло 58 человек. Число выздоровевших пациентов по-прежнему 36 человек, еще трое скончались.

Провинция Алеппо

На севере провинции боевики подконтрольный Турции формирований продолжили совершать преступления против мирного населения. Днем члены так называемой военной полиции «Сирийской национальной армии» совершили серию рейдов к северо-западу от города Африн. Согласно информации агентства Al Nour, после рейда в поселке Мамеле военная полиция СНА задержала шесть сирийских граждан после обыска в их домах. Во второй половине дня источник сообщил, что в Африн боевик «Дивизии Султан Мурад» похитил девушку, которую позднее изнасиловал и вынудил выйти за него замуж, угрожая ей в случае отказа убийством.

Как сообщает портал North Press, к западу от города Кобани (Айн аль-Араб) также по вине боевиков сгорели десятки гектаров посевов. Возгорание спровоцировал обстрел со стороны позиций «Сирийской национальной армии» у деревни Шейх-Фукани.

На севере провинции продолжают боестолкновения между подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» и «Отрядами народной самообороны». Согласно данным портала Aleppo AMC, у населенного пункта Эртель и деревень Шейх-Исса к боевикам присоединилось подразделение турецкой армии. Укрепления YPG были подвергнуты массированному обстрелу из артиллерии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в сети Twitter OGN Report сообщает, что группа террористов «Исламского государства» предприняла вылазку у населенным пунктам Аш-Шула и Кабаджиб. Террористы сумели на несколько часов перекрыть движение на трассе Дейр эз-Зор – Дамаск. Как уточняет военный корреспондент Олег Блохин, группа из 10-14 вооруженных боевиков тормозила гражданский транспорт на трассе, вытаскивая людей их автомобилей и отбирая у них деньги и ценности. В указанный регион прибыли сирийские военные, вынудив нападавших скрыться на угнанном автомобиле и пикапах. В результате вылазки террористов погибли четверо гражданских лиц. Позднее в пустыне Бадия провели рейд бойцы «Лива аль-Кудс», обнаружив и уничтожив укрытия «спящей ячейки»

В поселке Ас-Сусса автомобиль «Демократических сил Сирии» подорвался на мине, установленной на обочине дороги. Как передает портал Deir Ezzor, в результате детонации бомбы погибли на месте двое боевиков, место происшествия было оцеплено силами внутренней безопасности SDF «Асайиш». Еще одна бомба была демонтирована саперами «Асайиш» в городе Бусейра. Местные жители сообщили о подозрительном пакете, который был прикреплен к брошенному на обочине мотоциклу. Установку обоих СВУ связывают с подпольной деятельностью «спящих ячеек» ИГ. За последние месяцы группировка увеличила число вылазок на подконтрольных SDF территориях.

По данным агентства Deir Ezzor, «Демократических сил Сирии» повышают меры безопасности. Во второй половине дня самоуправление SDF выпустило сообщение об успешном рейде с обысками в поселения Балад ас-Сувейдан, Дибан и Дарнадж. Согласно информации ведомства, в ходе рейдов были задержаны трое молодых мужчин. В деревне Аль-Хамра SDF обезвредили «спящую ячейку» ИГ, арестовав двух террористов.

Провинция Даръа

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на восток провинции продолжают прибывать подкрепления правительственных войск для противодействия «спящим ячейками» боевиков. В провинции уже развернуты подразделения 5-го добровольческого штурмового корпуса, а также силы 4-ой и 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра»). Неделей ранее правительственные войска провели успешную операцию в поселении Аль-Музейриб, в результате которой были нейтрализованы 10 боевиков, а оставшиеся члены группировки бежали в соседний город Тафас.

Медиаресурс NORS сообщает, что в окрестностях деревни Джадия был застрелен сотрудник службы безопасности Набиль Ибрагим Мисри. Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за совершенное покушение.

Провинция Идлиб

Утром грузовики с 120 новобранцами СНА пересекли сирийскую границу и направились в турецкую провинцию Хатай. По информации портала SOHR, они были направлены в учебно-тренировочные лагеря, после чего будут переброшены в Ливию, где примут участие в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Свыше 8 тысяч человек уже были завербованы боевиками «Дивизии Султан Мурад».

Как передает РИА Новости, на юге провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил вооруженных группировок и правительственных войск. Согласно брифингу руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирала Олег Журавлева, «Хайят Тахрир аш-Шам» открыла огонь по населенным пунктам Джубас, Кавкаба, Мардих, Урм ас-Сугра и Кафр-Бетих в Идлибе, пострадала также деревня и на стыке административных границ с Латакией и расположенный в Алеппо поселок Кафр-Тала.

Днем боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» заявили, что им удалось поразить ракетными снарядами укрепления САА у деревни Аль-Анкави и в долине Аль-Габ. В ответ САА армии открыла огонь по опорным пунктам террористов у поселения Сафухан и деревни Аль-Фатира.

Днем в городе Тафтаназ произошел обмен пленными между боевиками подконтрольной Турции «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и правительственных войсками. Согласно источникам агентства Step News, обмен произошел после соглашения между сторонами, «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» получила обратно боевиков, захваченных месяц назад у поселения Аль-Караси в Алеппо и отпустили военнослужащего САА, захваченного в Идлибе.

Провинция Ракка

Боевики «Демократических сил Сирии» пополнили ряды новобранцами из учебно-тренировочных лагерей. Как сообщает курдское новостной агентство Rojava Network, что в городе Ат-Табка «Академию Мученика Джума аль-Наззала» покинули 86 новобранцев, прошедших курс идеологической подготовки. Напомним, что несколько месяцев назад курдские боевики развернули кампанию по насильной вербовке в отряды, забирая прямо с улиц девушек и юношей, в том числе и несовершеннолетних.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Step News, турецкие войска застрелили мирного жителя в тот момент, когда он работал на своей ферме, близ поселения Маликия в провинции Хасака. В то же время Министерство обороны Турции отчиталось об обстановке в зоне операции «Источник мира». Согласно сообщению ведомства, на севере провинции были убиты два боевика «Отрядов народной самообороны» или «Рабочей партии Курдистана».

По данным Aleppo AMC, неизвестные боевики открыли огонь из автоматических винтовок по патрулю SDF в районе Нашва в городе Хасака. В результате обстрела на месте скончался один курдский боевик. Позднее официальный представитель «Демократических сил Сирии» Мерван Камышло сообщил, в Хасаке были задержаны четверо из семи террористов ИГ, которые сбежали из тюрьмы. Поиски оставшихся продолжаются.

Днем военная полиция ВС РФ провела совместное патрулирование с турецкими военнослужащими. Как передало РИА Новости, маршрут взял начало у поселка Дербасия. Военнослужащие провели плановый мониторинг обстановки у десяти поселений на границе с Турцией, после чего вернулись к КПП у деревни Шерик. Патрулирование прошло в обычном режиме.

Ирак

Командование операции ВС Ирака операции «Львы Заевфратья» отчиталось о ходе работ по ликвидации укрытий «Исламского государства» на севере страны. Согласно пресс-релизу, в пустынной местности в провинции Киркук истребители ВВС международной коалиции нанесли 11 авиаударов по местам скопления террористов, на земле свыше восьми туннелей и один подземный цех по производству самодельных бомб были обнаружены и уничтожены бойцами «Хашд Шааби», были застрелены при попытке оказать сопротивление при захвате несколько террористов ИГ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что в иракской провинции Анбар на СВУ боевиков «Исламского государства» подорвался автомобиль с иракскими военнослужащими. Погиб один солдат, еще трое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.