Трамп рассказал, что помогает ему не заболеть коронавирусом

Вашингтон, 19 мая. Президент США Дональд Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Во время брифинга в Белом доме глава государства сообщил, что ему разрешили принимать данный противомалярийный препарат.

«Я принимаю гидроксихлорохин. Я принимаю по таблетке в день», — заявил Трамп.

Как утверждает Дональд Трамп, он принимает гидроксихлорохин в профилактических целях уже полторы недели. Глава государства говорит, что получает много одобрительных откликов о нем. Трамп отмечает, что доктор при Белом доме одобрил ему курс принятия данного препарата, также известного как плаквенил.

Американский президент признался, что для профилактики принимает еще и цинк. По его словам, он сдает анализы на коронавирус ежедневно. Все результаты показывают отрицательный результат.

В прошлом месяце управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения США предостерегло американцев от лечения гидроксихлорохином вне медучреждений из-за возможных побочных эффектов в виде проблем с сердечно-сосудистой системой.

На днях Дональд Трамп выражал надежду, что вакцину от нового типа коронавируса разработают до конца года. Он отмечает, что у США «очень хорошо идут дела» в этом направлении.