Киев, 19 мая. Группа украинских радикалов провела акцию у здания редакции журналистского проекта «Гордон», забросав вход яйцами. Их недовольство вызвало интервью, которое журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего лидера ополчения Донбасса Игоря Гиркина, известного также как Стрелков.

«От 50 до 100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую стену славы журналиста», — сообщил украинский телеканал «Общественное телевидение».

Принявшие участие в провокации радикалы обвинили Гордона в том, что тот взял интервью у «террориста». Прибывшая на место проведения акции полиции задержала двух человек.

Также высказались представители партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Он потребовали от Службы безопасности Украины немедленно возбудить дело по факту «разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны блогером Дмитрием Гордоном». Отмечается, что ни сам Гордон, ни редакция издания пока никак не прокомментировали заявление партии Порошенко.

Отметим, что после государственного переворота 2014 года Украина все глубже погружается в «пучину политического хаоса и правового беспредела». Об этом ранее сообщалось в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Незаконный государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Его итогом стала гражданская война, поскольку жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались принять руководителей, пришедших к власти антиконституционными путем. В результате вооруженного конфликта, по данным ООН, погибло более 13 тысяч человек.