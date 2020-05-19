Сирия требует от США и ЕС отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Женева, 19 мая. Медицинские работники в Сирии мужественно противостоят коронавирусу в тяжелых условиях. Но борьбу с COVID-19 осложняют несправедливые санкции ЕС и США. Об этом заявил министр здравоохранения страны Низар Язиджи.

«Борьбу с коронавирусом затрудняют жестокие и несправедливые санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Дамаска», — заявил Язинджи в ходе выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Министр уточнил, что санкции препятствуют поступлению необходимого оборудования для профилактики и диагностики заболеваний. Позицию западных стран во главе с США он назвал антигуманной, поскольку она не позволяет эффективно противодействовать пандемии коронавируса.

Язиджи потребовал отмены санкций, чтобы «обеспечить охрану здоровья граждан и медицинскую безопасность».

По данным на 18 мая, в Сирии коронавирус выявлен у 58 граждан, при этом 36 вылечились, зафиксировано три летальных исхода. Как передавало Федеральное агентство новостей, добиться такого низкого, по сравнению с другими странами региона, показателя сирийскому правительству во главе с президентом Башаром Асадом удалось благодаря введению своевременных мер по сдерживанию распространения вируса. Власти запретили перемещение между провинциями без особой причины, объявили о закрытии магазинов, кафе и кальянных, а также начали регулярную дезинфекцию общественных мест.

В понедельник, 18 мая, сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии. Стороны подчеркнули «важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин».