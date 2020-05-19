Котяков назвал серьезной ситуацию на рынке труда в России

Москва, 19 мая. Текущая ситуация на рынке труда в России серьезная, но не катастрофическая, при этом число безработных в стране может расти в мае-июне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической... На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 млн человек», — заявил Котяков.

Котяков отмечает, что зарегистрированная безработица в России по итогам прошлого года и на начало 2020 года была в пределах 700-800 тыс. человек. Он подчеркнул, что в Минтруда прогнозируют рост числа безработных в мае-июне.

«По нашей оценке, мы движемся по сценарию… 2,5 млн зарегистрированных безработных. Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше», — говорит глава Минтруда.

Министр подчеркивает, что предпосылок к социальному взрыву нет. Он говорит, что существует определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно ограничительных мер и необходимостью находиться на самоизоляции, однако при этом наблюдается стабилизация с точки зрения числа инфицированных. Котяков подчеркнул, что постепенно «накал будет сходить».

Ранее Антон Котяков заявлял, что безработных в РФ было бы гораздо больше, если бы российские власти вовремя не приняли комплекс мер, направленных на сохранение занятости. Министр напомнил, что россияне, лишившиеся работы с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице.